Суд конфисковал недвижимость и автомобили экс-главы Приморско-Ахтарского района

Приморско-Ахтарский районный суд по иску прокуратуры конфисковал в пользу государства имущество бывшего главы муниципального округа Максима Бондаренко, который не смог подтвердить законность его приобретения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура указала в исковом заявлении, что Максим Бондаренко, занимавший должности главы Приморско-Ахтарского района, а затем муниципального округа, обладал собственностью, происхождение которой он не смог обосновать законными доходами. Экс-чиновник не предоставил доказательства правомерности средств, потраченных на покупку дорогостоящей недвижимости, транспорта и техники.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и передал в государственную казну три земельных участка общей площадью свыше 3 тыс. кв. м, три жилых дома площадью более 1,4 тыс. кв. м, одно нежилое помещение, три автомобиля и снегоболотоход.

Встречный иск несовершеннолетнего сына Максима Бондаренко об освобождении принадлежащего ему автомобиля от ареста суд отклонил. Решение вступает в силу немедленно.

Алина Зорина