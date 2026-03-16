Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по количеству беспризорных детей

Краснодарский край занял девятое место в рейтинге регионов по количеству беспризорных и безнадзорных детей. В 2025 году в крае выявили 1928 несовершеннолетних против 1433 в предыдущем году, пишет «Ъ».

Республика Адыгея, напротив, вошла в список территорий с наименьшим числом таких детей, заняв пятое место. Количество безнадзорных несовершеннолетних там снизилось с 24 до 19 человек.

Лидирует в антирейтинге Москва с 4538 детьми в 2025 году. На втором месте Тува — 3251 ребенок, на третьем Челябинская область с 2988 несовершеннолетними.

Сотрудники МВД в 2025 году выявили по всей стране 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей. Это на 2,1% больше, чем годом ранее. До этого число таких несовершеннолетних постепенно сокращалось: в 2021 году их насчитывалось 60,7 тыс., в 2022-м — 60 тыс., в 2023-м — 56,9 тыс., в 2024-м — 56,2 тыс.

По федеральному закону безнадзорным считается ребенок, временно оставшийся без надзора родителей или других законных представителей. Беспризорным называют несовершеннолетнего, не имеющего места жительства или пребывания.

Большинство детей в 2025 году обнаружили в местах, где их здоровью и развитию могли бы причинить вред. Часть несовершеннолетних полицейские нашли в ночное время без сопровождения родителей.

Среди федеральных округов лидируют СибФО (10 тыс. детей), ЦФО (8,5 тыс.) и СЗФО (6,7 тыс.). Наибольший прирост зафиксирован в Челябинской области (с 566 до 2,9 тыс.), Туве (с 1,69 тыс. до 3,25 тыс.) и Новосибирской области (с 895 до 1,2 тыс.).

