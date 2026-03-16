Ростовское шоссе стало самой аварийной улицей Краснодара

Ростовское шоссе возглавило рейтинг самых аварийных улиц Краснодара по итогам анализа страховых обращений по ОСАГО и каско в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба «АльфаСтрахование».

Аналитики компании проанализировали обращения клиентов по ОСАГО и каско в Краснодаре за 2025 год и определили дороги с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Лидером по количеству страховых случаев стало Ростовское шоссе — на него пришлось 2,5% всех зарегистрированных в городе ДТП. В тройку также вошли улицы Красных Партизан (2,0%) и Северная (1,8%).

В десятку наиболее опасных также попали Уральская (1,7%), имени Дзержинского (1,7%), Ставропольская (1,6%), Российская (1,6%), Красная (1,5%), имени Селезнева (1,2%), Восточно-Кругликовская (1,2%) и имени 40-летия Победы (1,2%). В совокупности на эти десять дорог приходится около 17% всех страховых случаев в Краснодаре.

«Краснодар отличается высокой транспортной нагрузкой и активной застройкой новых микрорайонов. Значительная часть ДТП фиксируется на вылетных магистралях и крупных городских артериях, где сочетаются интенсивный поток, частые перестроения и высокая доля транзитного транспорта»,— отметил директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование» Роман Беридзе.

Алина Зорина