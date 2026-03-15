В Сочи похитили почти 900 млн рублей при реконструкции системы ЖКХ

Центральный районный суд Сочи вынес первый приговор по делу о махинациях при реализации правительственного плана развития курорта. Как сообщает «Ъ», хищения осуществлялись путем оформления фиктивных договоров на поставки труб и прочего оборудования для реконструкции системы ЖКХ. Общую сумму ущерба оценили в 889 млн руб.

Сочинский суд признал исполнительного директора ООО «Перспектива» Сергея Белоусова и бухгалтера Наталью Родину виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Сергея Белоусова приговорили к пяти годам лишения свободы, Наталье Родиной вынесли наказание в виде четырех лет лишения свободы. «Ъ» подчеркивает, что в обоих случаях наказание является условным.

В период судебных разбирательств фигуранты дела находились под домашним арестом. Белоусов и Родина признали вину в содеянном в полном объеме и предоставили суду подробные показания о мошеннических схемах, в которых участвовали еще девять человек. Судом установлено, что злоумышленники объединились в группу для хищения средств из бюджета в январе 2024 года. Согласно судебным материалам, хищение бюджетных средств осуществлялось при реализации муниципальных контрактов, заключенных между МКУ Сочи «Дирекция комплексного развития» и компаниями-подрядчиками.

Программа комплексного развития Сочи была утверждена распоряжением правительства в ноябре 2021 года, на реализацию проекта предусмотрели финансирование в размере 173 млрд руб. Одним из приоритетных направлений программы стала масштабная реконструкция системы водоснабжения Сочи.

После получения авансовых платежей компании заключали договоры на поставку труб с аффилированными фирмами. В документации содержались заведомо ложные сведения о спецификации, объеме и стоимости поставленных материалов. Обвинение утверждает, что денежные средства, полученные по фиктивным договорам, переводились на подконтрольные злоумышленникам счета.

