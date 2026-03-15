Главные новости за выходные 14–15 марта

В Италии завершились XIV Зимние Паралимпийские игры. Россия заняла третье место в медальном зачете. Российские атлеты завоевали 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил спортсменов.

Все выходные Москва подвергалась масштабным налетам беспилотников. 14 марта силы ПВО сбили более 60 дронов ВСУ, летевших на столицу. В ночь на 15 марта в Московском регионе сбили 20 дронов. Днем число сбитых дронов превысило 30. Аэропорты столицы периодически приостанавливали работу.

Евросоюз продлил на полгода действие санкций в отношении около 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц. Из санкционного списка исключили двух человек.

Греческое судно Maran Homer подверглось атаке «неизвестного объекта» в Черном море. Инцидент произошел рано утром 14 марта. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. В результате атаки судно получило незначительные повреждения палубы. Пострадавших нет, утечки нефтепродуктов не допущено.

Два трамвая столкнулись сегодня на северо-западе столицы около 9:30 мск. В аварии пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей, погибших нет. Один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности. Это стало крупнейшим происшествием в московском трамвайном хозяйстве за последние 10 лет, не связанным с вмешательством других участников движения.

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет. Актерскую карьеру начала в возрасте 41 года. Сыграла более чем в 100 фильмах. Среди них — «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история» и «Гостья из будущего».

Немецкий социолог и философ Юрген Хабермас умер в возрасте 96 лет Он — автор концепции публичной сферы, понятие которой раскрывается в одной из его ключевых работ — «Структурная трансформация публичной сферы».

Адам Сэндлер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Его состояние оценили в $48 млн.

