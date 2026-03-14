Рядом с Москвой сбили 65-й беспилотник за день

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще 18 БПЛА, летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О пятнадцати сбитых беспилотниках мэр сообщил в 23:01 мск. Позже были сбиты два БПЛА, и в 23:20 мск господин Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА.

Всего за день рядом с Москвой сбили 65 БПЛА. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали работу. Сейчас, согласно данным, опубликованным Росавиацией, эти аэропорты открыты.

Московский регион — не единственный, который сегодня попал под удары БПЛА. С 11:00 до 21:00 мск беспилотники атаковали еще семь регионов. За это время силы ПВО сбили 280 беспилотников.