Умер немецкий философ Юрген Хабермас

Немецкий социолог и философ Юрген Хабермас умер 14 марта в Штарнберге в возрасте 96 лет, сообщает Die Zeit. Он автор концепции публичной сферы, понятие которой раскрывается в одной из его ключевых работ — «Структурная трансформация публичной сферы».

Юрген Хабермас

Юрген Хабермас

Юрген Хабермас родился в 1929 году в Дюссельдорфе. У него была врожденная расщелина неба, из-за которой в детстве ему неоднократно делали операции. Это повлияло на взгляды философа насчет важности языка, он называл устную речь «слоем общности, без которого мы, как личности, не можем существовать».

Главные работы философ написал во Франкфурте-на-Майне, где в 1950-х годах началась его карьера в Институте социальных исследований. С 1964 года он работал на кафедре философии и социологии во Франкфуртском университете. В тот период была написана работа «Знание и человеческие интересы» (1968).

В 1971 году Юрген Хабермас переехал в Штарнберг, недалеко от Мюнхена, где до 1981 года возглавлял Институт человеческого развития Общества Макса Планка. Еще одна из наиболее известных работ философа — «Теория коммуникативного действия» (1981). В ней господин Хабермас развил идею о том, что социальное взаимопонимание возникает с помощью рационального диалога и публичной дискуссии.

В 1983 году Юрген Хабермас вернулся во Франкфурт, где снова занял должность профессора философии до выхода на пенсию в 1994 году. В последние годы жизни философ часто высказывался по политическим вопросам и конфликтам в различных регионах.