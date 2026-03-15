Дегтярев поздравил российских паралимпийцев с третьим местом в медальном зачете

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сборная заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. На Играх выступали всего шесть россиян, и все они были допущены под флагом страны.

По словам господина Дегтярева, атмосфера для российских атлетов в целом была дружественной, большинство участников с уважением относились к национальной символике. Однако он упомянул отдельные мелкие инциденты, по которым ОКР уже обратился в Международный паралимпийский комитет. Глава комитета подчеркнул, что эти эпизоды лишь подтверждают ничтожность меньшинства, пытающегося привлечь к себе внимание.

Михаил Дегтярев назвал нынешние Игры важным шагом к полноценному возвращению России в мировой спорт. Для российских паралимпийцев это первые соревнования с 2014 года, где они выступали под своим флагом и с гимном. В предыдущие годы команда либо не допускалась до стартов, либо участвовала в нейтральном статусе.