Умерла актриса Людмила Аринина

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра «Мастерская Петра Фоменко».

Церемония прощания и похороны пройдут в закрытом формате, сообщил директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев. «Таково завещание Людмилы Михайловны»,— сказал он ТАСС.

Людмила Аринина родилась в 1926 году в селе Синодское под Саратовом. В 1948 году окончила ГИТИС. Актерскую карьеру начала в возрасте 41 года. Сыграла более чем в 100 фильмах. Среди них — «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история» и «Гостья из будущего». Звание заслуженной артистки РСФСР госпожа Аринина получила в 1976 году.

В 1999 году Людмила Аринина присоединилась к труппе «Мастерской Петра Фоменко», где работала до 2006 года. Она играла в спектаклях «Варвары», «Война и мир. Начало романа», «Семейное счастие», «Одна абсолютно счастливая деревня» и «Три сестры».