ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

Евросоюз продлил на полгода действие санкций в отношении около 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц. Из санкционного списка исключили двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Меры включают ограничения на поездки в ЕС для физлиц, а также заморозку активов и запрет на финансирование юрлиц.

Кто исключен из санкционного списка, не уточняется. По информации Euractiv, Венгрия и Словакия требовали снять санкции с бизнесмена Михаила Фридмана, однако он остался в санкционном списке.