Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Адам Сэндлер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Его состояние оценили в $48 млн.

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Финансовый успех Адама Сэндлера Forbes объясняет сотрудничеством с платформой Netflix — с 2014 года он создает эксклюзивный контент для площадки: фильмы и стендап-шоу. В 2025 году господин Сэндлер стал продюсером фильма «Счастливчик Гилмор 2», где сыграл главную роль, а также получил крупный гонорар за роль в фильме Netflix «Джей Келли», отмечает Forbes.

На втором месте рейтинга — Том Круз с капиталом в $46 млн. На его доходы в 2025 году во многом повлиял выход фильма «Миссия невыполнима: финальная расплата», который собрал почти $600 млн, пишет журнал. Третью строку занял Марк Уолберг с состоянием в $44 млн. В прошедшем году актер снялся в фильме AppleTV «Семейный план 2» и кинокартине Prime Video «Грязная игра», получив за последнюю работу около $25 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Скарлетт Йоханссон ($43 млн), Брэд Питт ($41 млн), Дензел Вашингтон ($38 млн), Джек Блэк ($28 млн), Джейсон Момоа ($28 млн), Дэниэл Крейг ($27 млн) и Милли Бобби Браун ($26 млн).