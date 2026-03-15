Главные анонсы 16–22 марта

16 марта, понедельник

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Кении Мусалией Мудавади.

Состоится первое с 2020 года заседание представителей США и Мексики по вопросу трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

17 марта, вторник

В Париже начнется Глобальный форум по окружающей среде и изменению климата, организованный совместно ОЭСР и МЭА.

Совет Международной морской организации ООН проведет внеочередную сессию для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянии на безопасность судоходства.

18 марта, среда

Во Франкфурте-на-Майне откроется Совет управляющих Европейского ЦБ, который определит ключевую ставку и обновит макроэкономические прогнозы.

В Вашингтоне начнется заседание ФРС США по ключевой ставке.

19 марта, четверг

В Брюсселе начнется встреча лидеров ЕС.

В Вашингтоне состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

20 марта, пятница

В Москве состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

У мусульман в России начнется праздник Ураза-Байрам.

21 марта, суббота

В Ростове-на-Дону откроется неделя моды Volga Fashion Week.

22 марта, воскресенье

В Словении состоятся парламентские выборы.

Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов, в рамках которых будет избран мэр Парижа.