Главные анонсы 16–22 марта
Важные и интересные события предстоящей недели
16 марта, понедельник
В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Кении Мусалией Мудавади.
Состоится первое с 2020 года заседание представителей США и Мексики по вопросу трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).
17 марта, вторник
В Париже начнется Глобальный форум по окружающей среде и изменению климата, организованный совместно ОЭСР и МЭА.
Совет Международной морской организации ООН проведет внеочередную сессию для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянии на безопасность судоходства.
18 марта, среда
Во Франкфурте-на-Майне откроется Совет управляющих Европейского ЦБ, который определит ключевую ставку и обновит макроэкономические прогнозы.
В Вашингтоне начнется заседание ФРС США по ключевой ставке.
19 марта, четверг
В Брюсселе начнется встреча лидеров ЕС.
В Вашингтоне состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
20 марта, пятница
В Москве состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
У мусульман в России начнется праздник Ураза-Байрам.
21 марта, суббота
В Ростове-на-Дону откроется неделя моды Volga Fashion Week.
22 марта, воскресенье
В Словении состоятся парламентские выборы.
Во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов, в рамках которых будет избран мэр Парижа.