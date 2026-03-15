Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 35

Силы ПВО сбили семь беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня на подлете к столице сбили уже 30 БПЛА.

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево работают с ограничениями: они принимают и отправляют суда только по согласованию с соответствующими органами. Москва второй день подвергается атакам беспилотников. Накануне силы ПВО сбили более 60 летевших на город дронов.