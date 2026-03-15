Россия заняла третье место в медальном зачете на Паралимпиаде

Сборная России завершила Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо на третьем месте в общекомандном зачете. Шесть российских спортсменов, выступавших под флагом страны, завоевали 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Больше всего наград принесли горнолыжники и лыжники. Варвара Ворончихина победила в слаломе и супергиганте, Алексей Бугаев — в слаломе. Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным выиграла спринт и обе раздельные гонки — на 10 и 20 км. Иван Голубков также взял золото на тех же дистанциях. Серебро в активе Ворончихиной в гигантском слаломе, бронза — у нее же в скоростном спуске и у Бугаева в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Первое место в зачете занял Китай (15 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых), второе — США (12-5-6). Для россиян эти Игры стали первыми с 2014 года, когда они выступали с национальной символикой. С 2016 года команда либо не допускалась до соревнований, либо участвовала в усеченном составе и нейтральном статусе.