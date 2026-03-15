В Московском метрополитене прокомментировали ДТП с двумя трамваями

Сегодня около 9:30 мск на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев. В аварии никто не погиб, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков.

«Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев»,— заявил Дмитрий Бочков.

Трамваи обслуживают по контракту жизненного цикла, указал пресс-секретарь. За техническую исправность отвечает сервисная компания. Вагоном 2021 года производства управлял опытный водитель — его стаж составлял 23 года. Оба водителя успешно прошли предрейсовый медицинский осмотр, добавил он.

На улице Водников в районе остановки «Канал имени Москвы» задерживаются трамваи № 6, временно изменен маршрут. От остановки «Братцево» до метро «Сокол» следуют автобусы.

«Московский метрополитен крайне серьезно относится к любому ДТП с участием трамваев и незамедлительно реагирует. Будет проведено всестороннее расследование случившегося»,— указано в заявлении.

В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что при ДТП пострадали 22 человека, включая пятерых детей.