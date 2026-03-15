Столкновение трамваев в Москве стало крупнейшим за последние 10 лет

Столкновение двух трамваев, которое произошло сегодня утром на улице Водников в Москве, стало самым крупным происшествием в московском трамвайном хозяйстве за последние 10 лет, не связанным с вмешательством других участников движения. Такие подсчеты сделал ТАСС.

ТАСС отмечает, что предыдущая авария трамвая, не связанная с действиями других участников дорожного движения, случилась 3 ноября 2020 года. Во время пересечения Ростокинского проезда и Богородского шоссе с рельсов сошел вагон, который следовал из депо. В ДТП никто не пострадал.

30 октября 2019 года на Варшавском шоссе столкнулись два трамвая из-за технической неисправности, пострадали два человека. 8 октября на востоке Москвы также произошло столкновение двух трамваев, один пассажир получил ушибы. За неделю до этого, 1 октября, в Ростокинском проезде при аналогичном ДТП пострадали шесть человек.

27 июля 2016 года на шоссе Энтузиастов трамвай сошел с рельсов из-за песка и строительного мусора на путях, легкие травмы получили три пассажира. 30 марта того же года на Открытом шоссе столкнулись два трамвая, причиной стало нарушение ПДД одним из вагоновожатых. При ДТП никто не пострадал.

Как подсчитал «Ъ» из данных ГИБДД, за январь-февраль 2026 года в Москве произошло 18 ДТП с участием трамваев, в которых пострадало 11 пассажиров. За 2025 год в столице произошло 74 аварии с трамваями, в которых пострадало 46 человек, в 2024 году — 65 ДТП с 34 пострадавшими.

Два трамвая столкнулись сегодня на северо-западе столицы около 9:30 мск. В аварии пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей, погибших нет. В ГУ МВД России по Москве сообщили ТАСС, что один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности.

О восстановлении движения трамваев на северо-западе Москвы столичный Дептранс сообщил к 13:38. Московская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин аварии.