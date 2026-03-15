Главные новости за 9-15 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области на заседании комиссии по противодействию коррупции определили меры по усилению контроля за киосками, ларьками и палатками.

Оперативники ФСБ в Ростове-на-Дону задержали начальника производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». В отношении фигуранта возбуждено уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Минюст внес в реестр иностранных агентов ростовского журналиста Сергея Резника (включен также в перечень террористов и экстремистов).

Оборот розничной торговли в Ростовской области в 2025 году превысил 2 трлн руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее.

В Ростовской области не предусмотрен механизм компенсации суммы взятки для сотрудников полиции, которые от них отказываются. В МВД отметили, что существует практика премирования правоохранителей.

За два месяца 2026 года в Ростовской области выявили 481 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В 2025 году объем поступлений в бюджет Ростова-на-Дону от штрафов за неоплаченную парковку достиг 132,1 млн руб., что на 89% больше поступлений от оплаты парковочных мест — 14,4 млн руб.

Объем государственных закупок противоопухолевых лекарственных препаратов в Ростовской области увеличился в прошлом году на 31,2%. Это 340,1 млрд руб. или 32,2 млн упаковок.

Ростовский зернотрейдер «Родные поля» оспаривает в суде передачу долей компании. Росимущество выставило на торги земельные участки, зерновой терминал и склады, принадлежащие национализированной в 2025 году ростовской компании. Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб.

Владелец ростовской компании «Астон» Вадим Викулов вошел в список 14 новых российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes, сообщает американский финансово-экономический журнал. Состояние господина Викулова оценивается в 1,5 млрд долларов.

Экс-гендиректор ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александр Дьяченко полностью признал вину по делу о хищении 2,2 млрд руб. в рамках гособоронзаказа.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресекли попытку злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП «Комбинат «Каменский» при выпуске особо востребованной продукции в период проведения СВО.

По итогам 2025 года жители Ростова-на-Дону суммарно сэкономили более 360 млн руб., благодаря внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте.