За год в Ростовской области объем закупок противоопухолевых препаратов вырос на 31,2%

Объем государственных закупок противоопухолевых лекарственных препаратов в Ростовской области увеличился в прошлом году на 31,2%. Это 340,1 млрд руб. или 32,2 млн упаковок. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM-Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С каждым годом объемы таких закупок лишь увеличиваются. Так, в 2022 году было приобретено 18,9 млн упаковок противоопухолевых препаратов. В денежном эквиваленте это 236,9 млрд руб. В 2023 году — 251,1 млрд руб. или 22,4 млн упаковок, а в 2024 году закупили 22,7 млн упаковок на 259,2 млрд руб.

Самым востребованным препаратом оказался «Пембролизумаб» (применяется при меланоме, раке легких, головы/шеи, почек, молочной железы и других опухолях). Его закупили на 22,4 млрд руб., что составило 6,6% от общей суммы закупок. На втором месте — «Ниволумаб» (применяется при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря и других злокачественных новообразованиях). Здесь объем закупок составил 17,8 млрд руб. или же 5,3%. Следующим по объемам следует препарат «Энзалутамид» (используется для лечения распространенного и метастатического рака предстательной железы): 17,6 млрд руб. и 5,2%. На чертом и пятом месте располагаются препараты «Даратумумаб» (используется как монотерапия или в комбинации с другими средствами) и «Бевацизумаб» (наиболее эффективен в комбинации с химиотерапией при лечении рака толстой кишки, молочной железы, легких, яичников и глиобластомы). На них них пришлось 14,5 млрд руб. (4,3%) и 13,9 млрд руб. (4,1%) соответственно.

Мария Хоперская