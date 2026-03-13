Начальник одного из отделений «Ростовэнерго» задержан за взятки
В Ростове-на-Дону оперативниками ФСБ на рабочем месте при получении взятки задержан начальник производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
В отношении фигуранта возбуждено уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
По данным ведомства, начальник филиала регулярно получал взятки за снижение фактического расхода электроэнергии в точке технологического подключения объектов коммерческой недвижимости, расположенных в Ростове. В этот раз сумма вознаграждения составила 375 тыс. руб.
В отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».