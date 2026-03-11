Гендиректор ростовской компании «Астон» вошел в рейтинг миллиардеров Forbes

Владелец ростовской компании «Астон» Вадим Викулов вошел в список 14 новых российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes, сообщает портал. Состояние господина Викулова оценивается в 1,5 млрд долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Карьеру 62-летний бизнесмен начал в 1980-х годах после окончания Ленинградского высшего инженерного морского училища. Он трудился во внешнеторговом объединении «Совфрахт», которое обеспечивало перевозку грузов для внешней торговли СССР. После распада Советского Союза Викулов основал собственную брокерскую фирму в Германии, специализировавшуюся на торговых и фрахтовых операциях.

В 1992 году отец бизнесмена Иван Викулов, пенсионер-полковник КГБ, зарегистрировал компанию «Астон Энтерпрайз», которая начала заниматься грузовыми перевозками водным транспортом. Четыре года спустя главный офис переместился в Ростов-на-Дону, тогда же фирма начала экспортировать зерновые культуры.

Сегодня «Астон» входит в число крупнейших экспортеров зерна из России. Головная компания группы АО «Астон» получила вторую по величине квоту на вывоз зерна в 2026 году — свыше 2 млн т. Предприятие также производит и экспортирует растительные масла и кормовые продукты.

Кроме того, по данным портала проверки контрагентов rusprofile, Вадим Викулов возглавляет ООО УК «Астон», основанную 27 июня 2014 года и зарегистрированную в Ростове-на-Дону. Компания работает в сфере управления холдинг-компаниями. Единственным учредителем выступает АО «Астон» с долей 25%. АО «Астон» работает с 2009 года в Ростове-на-Дону, специализируясь на производстве рафинированных растительных масел. Управление компанией с 2017 года осуществляет сторонняя управляющая организация ООО УК «Астон Передовые Технологии».

Константин Соловьев