Ростовский зернотрейдер «Родные поля» оспаривает в суде передачу долей компании

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск ООО «Родные поля» к трем физлицам о признании недействительными сделок по передаче долей компании. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Истец требует аннулировать договор купли-продажи 99,95% доли в уставном капитале «ЮгАгроХолдинга», заключенный в июле 2023 года между ООО «Торговый дом «Риф»» (ныне ООО «Родные поля») и Петром Ходыкиным, бывшим учредителем компании.

Предприятие, 100% доли которой принадлежит государству, также оспаривает последующие операции господина Ходыкина по передаче долей Нине Кузнецовой и Татьяне Ходыкиной.

Общая номинальная стоимость переданных активов составила 40,78 млн руб., что соответствует 66% уставного капитала «ЮгАгроХолдинга». По данным портала rusprofile, ООО "Югагрохолдинг" основано 2 июня 2021 года и зарегистрировано в Веселовском районе Ростовской области. Компания работает в сфере растениеводства, специализируясь на выращивании зерновых культур. Учредителями выступают три физических лица: Петр Ходыкин (34%), Нина Кузнецова (33%) и Татьяна Ходыкина (33%).

«Родные поля» настаивают на применении последствий ничтожности сделок и возврате всех долей. Если суд удовлетворит иск, то Петр Ходыкин будет обязан вернуть 33,95% доли, а госпожи Кузнецова и Ходыкина — по 33% каждая стоимостью около 20,4 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 1 апреля.

В настоящий момент имущество ООО «Родные поля» выставлены на торги. Подробнее о юридической процедуре оспаривания владения компании и ее продажей – в материале «Поля уходят с молотка».

Константин Соловьев