На Дону руководителя комбината подозревают в злоупотреблениях при заказе для СВО
Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресекли попытку злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП «Комбинат «Каменский» при выпуске особо востребованной продукции в период проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Противоправная деятельность руководства предприятия была своевременно выявлена и пресечена оперативниками»,— отметили в ведомстве.
В отношении руководителя комбината возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.4 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».