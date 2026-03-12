Полицейских Дона вознаградят премиями за отказ от взятки

В Ростовской области не предусмотрен механизм компенсации суммы взятки для сотрудников полиции, которые от них отказываются. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД России в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

«Сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрена выплата компенсации за суммы предложенных взяток», — говорится в ответе ведомства.

В МВД отметили, что существует практика премирования правоохранителей. За раскрытие преступлений, в том числе коррупционной направленности, предусмотрена мера поощрения в виде разовой премии. Она выплачивается после того, после возбуждения уголовного дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

«Размер премии определяется руководством ГУ МВД России по Ростовской области в индивидуальном порядке на основании поступивших представлений от непосредственного руководителя при условии отсутствия у сотрудника действующих дисциплинарных взысканий», — сообщили в пресс-службе донской полиции.

Отмечается также, что в 2025 году было зафиксировано 99 случаев поощрения сотрудников полиции в Ростовской области, в 2026-м — 42.

Ранее «Ъ» писал, что в Ростове-на-Дону поощрять сотрудников решили с помощью выплат за отказ от взяток. О такой практике сообщил глава управления МВД по региону Александр Речицкий.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — рассказал господин Речицкий.

