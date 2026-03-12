Штрафы за парковку принесли бюджету Ростова 132 млн рублей

В 2025 году объем поступлений в бюджет Ростова-на-Дону от штрафов за неоплаченную парковку достиг 132,1 млн руб., что на 89% больше поступлений от оплаты парковочных мест — 14,4 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Общий объем поступлений от оплаты парковочных мест и штрафов в 2025 году достиг 146,5 млн рублей, что на 23% превышает показатель 2024 года.

Отмечается, что в 2024 году в бюджет Ростова от штрафов за неоплаченную парковку поступило в 12 раз больше средств, чем от самой платы за парковку.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году предельные размеры платы за парковку для легковых машин и мотоциклов составляют до 50 руб. в час, для грузового транспорта — до 100 руб., для остальных видов — до 195 руб.

Наталья Белоштейн