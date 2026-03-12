В Ростовской области оборот розничной торговли вырос на 4,7%

Оборот розничной торговли в Ростовской области в 2025 году превысил 2 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает управление информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наибольшую долю в структуре оборота розничной торговли приходится на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия (53%). «Такой продукции было продано на сумму 1082,7 млрд рублей. На долю непродовольственных товаров приходится 47%. Сумма от их реализации составила 960,5 млрд рублей»,— сказано в сообщении.

Уточняется, что за три квартала прошлого года оборот онлайн-торговли вырос до 134,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Наталья Шинкарева