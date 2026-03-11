Бывший гендиректор ростовского ГПЗ-10 полностью признал вину

Экс-гендиректор ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александр Дьяченко полностью признал вину по делу о хищении 2,2 млрд руб. в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания в Советском районном суде Ростова-на-Дону.

«Виновным себя признаю, раскаиваюсь»,— сказал Дьяченко, отвечая на вопрос судьи о признании вины.

Ранее начался процесс по уголовному делу в отношении начальника планово-экономического отдела ГПЗ-10 Феликса Захарцова. Он также признал вину в полном объеме.

В 2020–2024 годах с ООО «10-ГПЗ» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. Фигуранты путем завышения стоимости продукции и внесения в документы о поставках заведомо ложных сведений похитили свыше 2,2 млрд руб. В результате государству и 16 предприятиям промышленности был причинен ущерб в особо крупном размере.

Фигурантами в деле стали гендиректор ростовского ООО «Десятый подшипниковый завод» Александр Дьяченко, собственники предприятия Роман Волков и Людмила Кулешова, бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов (двоюродный брат Романа Волкова и сын Людмилы Кулешовой), экс-директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин.

