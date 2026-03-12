За два месяца на Дону зафиксировали 481 факт незаконного оборота наркотиков

За два месяца 2026 года в Ростовской области выявили 481 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В начале 2025 года таких преступлений было зафиксировано всего два. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К категории тяжких и особо тяжких отнесли 378 преступлений, за тот же период прошлого года их число составляло 688. Еще 289 связаны с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. В 2025 году за два месяца зафиксировали 598 таких преступлений.

Вместе с тем, в январе–феврале 2026 года сотрудники полиции перекрыли семь каналов поступления наркотических средств на территорию Ростовской области. Они задержали семь «оптовых курьеров», изъяв у них более 19,4 кг синтетического наркотика.

Мария Хоперская