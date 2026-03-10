Жители Ростова на поездках в транспорте сэкономили более 360 млн рублей

По итогам 2025 года жители Ростова-на-Дону суммарно сэкономили более 360 млн руб., благодаря внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера. Здесь добавили, что в среднем каждый ростовчанин сэкономил на поездках в автобусах более 2 тыс. руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, всего в 2025 году жители Дона воспользовались безналичной оплатой в транспорте более 135 млн раз. «Больше всего поездок, традиционно, пришлось на столицу региона — 90% всех транзакций, — уточнила эксперт.— Для ростовчан безналичные решения стали уже привычным и удобным способом оплаты как в магазинах, так и на транспорте. Позитивная динамика за год отмечена в городах и районах области: дончане на 23% чаще стали оплачивать проезд картой в общественном транспорте. Этому способствует и развитая инфраструктура транспортного эквайринга».

В Ростове и других городах региона оплатить проезд в общественном транспорте можно любой банковской картой с поддержкой бесконтактных платежей: достаточно приложить ее к терминалу в салоне и дождаться подтверждения операции.

Ефим Мартов