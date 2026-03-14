Власти Дона определили меры по усилению контроля за нестационарной торговлей

В Ростовской области на заседании комиссии по противодействию коррупции определили меры по усилению контроля за киосками, ларьками и палатками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал губернатора Ростовской области Фото: Официальный канал губернатора Ростовской области

По словам главы региона, теперь плата за размещение нестационарных объектов торговли (НТО) будет рассчитываться по единой формуле, а места будут разыгрывать на открытых электронных торгах. «Уже приняты важные меры: запретили субаренду, чтобы исключить злоупотребления; предусмотрели льготы для ветеранов боевых действий и других категорий граждан; запустили онлайнплатформу для торгов и геоинформационную систему (ГИС РО) — там можно посмотреть, где есть свободные места и какие действуют условия», — пояснил Юрий Слюсарь.

Он напомнил, что в 2025 году в регионе провели инвентаризацию НТО. Оказалось, что их меньше, чем планировалось (8441 вместо 9593). «Картина получилась разная: в маленьких населенных пунктах такие точки очень нужны — там люди покупают самое необходимое. А в больших городах киосков слишком много, особенно в исторических районах — из-за этого улицы выглядят захламленными»,— отметил губернатор.

По его словам, сейчас задача — сократить число киосков в крупных городах (прежде всего, в Ростове), навести порядок с их размещением и привести все торговые объекты к единому виду.

Владимир Андреев