Главные новости за 13 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Группа «Еврострой» выставила на продажу имущественный комплекс бывшего кинотеатра «Буревестник» на улице Подвойского в Невском районе Санкт-Петербурга. Его стоимость оценили в 450 млн рублей.

ГК ФСК договорилась о продаже девелоперу «Брусника» двух площадок в Санкт-Петербурге общей площадью 2,2 га. Речь идет об участках на проспекте Обуховской Обороны и улице Ольги Берггольц.

АО «Метрострой Северной столицы» объявило конкурс на выполнение архитектурно-отделочных работ и установку автоматических станционных дверей на строящейся станции метро «Богатырская». На работы готовы потратить 2,1 млрд рублей.

Сотрудники ФСБ России задержали 42-летнего проживающего в Петербурге мужчину, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете. По данным спецслужбы, уроженец Читы оставлял комментарии в Telegram-чатах антироссийской направленности, где оправдывал террористическую деятельность украинских спецслужб и призывал к нанесению ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.

Директор мобильного оператора Т2 в СЗФО Сергей Тимошин покидает свой пост. Он руководил представительством компании в макрорегионе с 2018 года. Новым директором, пока что с приставкой врио, станет Вадим Скрипник, который сейчас занимает должность замдиректора макрорегиона по операционной деятельности.

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) завершила второй этап строительства логистического комплекса в Красном Бору Ленинградской области. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, и в ближайшее время объект начнет функционировать.

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Яковлева, обвиняемого по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, Яковлев, находясь в автомобиле полиции, нанес не менее пяти ударов ножом учащемуся 4-го курса института МВД России, который проходил практику в должности оперуполномоченного.

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, представляющий сейчас Брянский одномандатный округ, может баллотироваться в IX созыв Госдумы от Санкт-Петербурга. Возможность такого выдвижения обсуждается, наиболее вероятным сценарием считается включение господина Валуева в региональный список партии, а не участие по одномандатному округу.

В Санкт-Петербурге задержали двух человек по делу о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Обыски по делу прошли в 15 квартирах и 5 офисных помещениях.

Следственные органы МВД РФ возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными после гибели собак и кошек в приюте «Островок надежды» в Ломоносовском районе Ленобласти. В АНО «Островок надежды» было найдено 24 трупа собак и кошек.

В доход РФ обращены 100% долей крупного петербургского производителя бумажных и картонных изделий ООО «Типография „Печатня“». Иск Генеральной прокуратуры РФ 13 марта поддержал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В отношении юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в прошедшему году составили Петербурге 289 административных протоколов из-за незаконных действий. Коллекторов оштрафовали на 10 млн рублей.