Петербургские приставы за 2025 год оштрафовали коллекторов на 10 млн рублей

В отношении юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в прошедшему году составили Петербурге 289 административных протоколов из-за незаконных действий. Коллекторов оштрафовали на 10 млн рублей, сообщили в ГУФССП по городу.

Россияне направили в орган 2781 обращение с жалобой на действия этих работников. Помимо штрафов, в адрес коллекторов вынесли 454 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Одним из авторов жалоб был 30-летний житель Колпинского района. Он взял в банке потребительский кредит. Мужчина был недоволен многочисленными звонками от кредитора и незаконным взаимодействием с третьими лицами. За сутки банк звонил ему 42 раза. Компанию оштрафовали на 75 тыс. рублей.

В реестре юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, фигурируют 27 коллекторских агентств. Среди кредитных и микрофинансовых организаций — 61 юридическое лицо.

