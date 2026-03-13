ГК ФСК продает в Петербурге две площадки под жилье девелоперу «Брусника»

ГК ФСК договорилась о продаже девелоперу «Брусника» двух площадок в Санкт-Петербурге общей площадью 2,2 га. Об этом сообщили источники «Ъ» на рынке недвижимости.

Речь идет об участках на проспекте Обуховской Обороны и улице Ольги Берггольц. На первой площадке размером 1,3 га возможно строительство жилого дома на 19,6 тыс. кв. м, на второй — площадью 0,9 га — можно реализовать еще 25,4 тыс. кв. м жилья.

Эти активы перешли ФСК в 2023 году в рамках покупки российских площадок шведского девелопера Bonava, покинувшего рынок РФ. Тогда в сделку вошли несколько участков в Петербурге общей площадью 16 га с потенциалом строительства 230 тыс. кв. м жилья. Их стоимость составила 50 млн евро, или 5,1 млрд рублей по курсу на тот момент.

Артемий Чулков