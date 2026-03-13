Сергей Тимошин уходит с поста директора Т2 по Северо-Западу в московский офис

Директор мобильного оператора Т2 в СЗФО Сергей Тимошин покидает свой пост. Он руководил представительством компании в макрорегионе с 2018 года. По информации «Ъ Северо-Запад», новым директором, пока что с приставкой врио, станет Вадим Скрипник, который сейчас занимает должность замдиректора макрорегиона по операционной деятельности. Господин Тимошин отправится работать в московский (центральный) офис T2 в качестве операционного директора и управлению регионами.

Сергей Тимошин окончил Тульский государственный политехнический университет по специальности «Системы автоматического управления», также имеет степень МВА по стратегическому менеджменту. В Т2 (тогда Tele2) он пришел в 2009 году, заняв должность регионального управляющего директора Tele2 Тула. В мае 2011 года господин Тимошин был назначен гендиректором макрорегиона «Центр». В 2014 году ушел работать в «Почту России» на позицию операционного директора. В сентябре 2018 года вернулся в Tele2 на должность директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. На этом посту господин Тимошин сменил Олега Телюкова, возглавлявшего макрорегион на протяжении последних шести лет.

Вадим Скрипник до прихода в Т2 занимал руководящие посты в технических и коммерческих подразделениях компаний «Скайлинк» и «Московская сотовая связь». После был региональным управляющим директором Tele2 в Томске и Красноярске. С 2014 года возглавлял филиал Tele2 Россия в Волгограде. В 2020 году господин Скрипник стал советником гендиректора макрорегион Север ТТК (АО «Компания ТрансТелеКом»), а в 2021 году - директором макрорегиона Север ТТК. На должность замдиректора макрорегиона по операционной деятельности макрорегиона «Северо-Запад» T2 был назначен в 2022 году.

Компания «Tele2 Россия» была основана шведской группой Tele2 AB в 2003 году. В 2013 году шведы продали российское представительство группе ВТБ за $2,4 млрд. В том же году объявлено о слиянии активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» в ООО «Т2 РТК холдинг», где «Ростелеком» владел 45%, а ВТБ и ряд инвесторов — 55%. В 2020 году единственным акционером Tele2 стал «Ростелеком», выкупивший 55% долей группы ВТБ. «Т2 РТК холдинг» — головная компания ООО «Т2 мобайл», ведущего операционную деятельность мобильного оператора T2.

