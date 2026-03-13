Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в нападении с ножом на стажера полиции

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Яковлеву, обвиняемому по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, 11 марта 2026 года Яковлев, находясь в служебном автомобиле сотрудников полиции, нанес не менее пяти ударов ножом учащемуся 4-го курса института МВД России, который проходил практику в должности оперуполномоченного. Потерпевший получил ранения головы, шеи, груди, конечностей и резаную рану нижней губы.

Как сообщили в МВД, нападение произошло 11 марта у дома 46 по улице Ольги Берггольц. Молодого человека 2004 года рождения задерживали по подозрению в краже, когда он внезапно ударил ножом сотрудника органов внутренних дел и скрылся.

12 марта Яковлева задержали, после чего предъявили обвинение. На допросе он признал вину частично.

Кроме того, в суд поступили материалы административного дела в отношении Яковлева о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). По версии правоохранителей, это произошло до нападения, 11 марта в 10:50 на территории депо «Санкт-Петербург-Московский». Фигурант, подозреваемый в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), отказался проследовать в служебное помещение транспортной полиции для дачи объяснений, оттолкнул оперуполномоченного и попытался скрыться.

Артемий Чулков