ФСБ задержала в Чите жителя Петербурга по делу об оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ России задержали 42-летнего проживающего в Петербурге мужчину, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщили в УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным спецслужбы, уроженец Читы оставлял комментарии в Telegram-чатах антироссийской направленности, где оправдывал террористическую деятельность украинских спецслужб и призывал к нанесению ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста.

Мужчину задержали в аэропорту после прилета на малую родину. Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил в отношении него уголовное дело по соответствующей ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Проводятся следственные действия.

Артемий Чулков