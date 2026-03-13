Николай Валуев может выдвинуться в Госдуму от Петербурга

Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, представляющий сейчас Брянский одномандатный округ, может баллотироваться в IX созыв Госдумы от Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, в том числе близкие к городскому отделению «Единой России».

По данным издания, возможность такого выдвижения обсуждается, при этом наиболее вероятным сценарием считается включение господина Валуева в региональный список партии, а не участие по одномандатному округу. Один из собеседников газеты оценил вероятность его выдвижения в Петербурге как близкую к максимальной.

Как отмечают эксперты, у петербургского отделения «Единой России» есть запрос на более узнаваемые публичные фигуры. На этом фоне Николай Валуев, родившийся в Ленинграде и обладающий высокой медийностью, может привлечь дополнительное внимание избирателей.

Николай Валуев — депутат Госдумы нескольких созывов, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA. Сейчас он представляет Брянский избирательный округ, которому в новой конфигурации присвоен номер 81.

