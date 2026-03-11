Главные новости за 11 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

За прошедший год объем инвестиций в основной капитал предприятий Санкт-Петербурга превысил 1,7 трлн рублей. Такой показатель рекордный для Северной столицы.

Уроженка Ленинграда, депутат Государственной думы Яна Лантратова рассматривается как один из кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в России. По информации одного из источников, госпожу Лантратову на этой должности хотел бы видеть лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов планирует участвовать в праймериз «Единой России» и выдвинуться в Госдуму IX созыва. Парламентарий рассчитывает в третий раз подряд избираться по Южному одномандатному округу Санкт-Петербурга № 218.

Объем средств жителей Санкт-Петербурга на банковских вкладах и счетах к 1 февраля 2026 года достиг 5,3 трлн рублей, увеличившись за год на 1,1 трлн рублей, или на 26%. Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

Корпорация «Технониколь» в 2026 году направит 89 млн рублей на модернизацию завода по выпуску теплоизоляционных плит из экструдированного полистирола (XPS) в Санкт-Петербурге. Средства пойдут на повышение автоматизации производства и улучшение инфраструктуры.

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести досмотр школьников при входе в образовательное учреждение. Такая идея прозвучала на рабочем совещании парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск АКБ «Ланта-Банк» к отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому и его сыну Юрию. Ланта-Банк просит взыскать с ответчиков жилые помещения площадью 197.6 кв.м. и 157.5. кв.м и нежилые помещения площадью 174.8 кв.м., 174 кв.м., 178.6 кв.м., 241.5. кв.м., 276 кв.м.

Лесопромышленная группа «Свеза» подвела итоги реализации инвестпрограммы своего фанерного комбината в Санкт-Петербурге за 2025 год. 180 млн рублей были направлены на модернизацию производства, обновление инфраструктуры, усиление безопасности предприятия.

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр. Нового руководителя культурного учреждения коллективу представил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Смольнинский районный суд рассмотрел и сразу же отклонил иск к Смольному от защитников зеленогорского леса. Истцы оспаривали законность договора аренды с «Газпромом», который планирует построить на 28 га в Курортном районе Петербурга школу-пансионат на 2 тыс. детей и многоквартирное жилье.

Компания «Широтная Магистраль Северной Столицы» заключила договор с «Бамтоннельстрой-Мост» в качестве генерального подрядчика на строительство трех этапов ШМСД. Общая протяженность 2-4 этапов ШМСД превысит 14 км.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил Игоря Петчина исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. Глава субъекта утвердил кандидатуру господина Петчина по рекомендации министра здравоохранения России Михаила Мурашко.