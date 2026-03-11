Игорь Петчин назначен и. о. министра здравоохранения Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил Игоря Петчина исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. Об этом глава субъекта сообщил в личном Telegram-канале.

Губернатор утвердил кандидатуру господина Петчина по рекомендации министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Он приступил к работе с 10 марта.

На посту и. о. главы регионального Минздрава Игорю Петчину предстоит контролировать обеспечение жителей льготными лекарствами, модернизацию больниц и поликлиник, обновление медицинского оборудования, решать кадровые вопросы. Основная цель состоит в повышении качества и доступности медицинских услуг, отметил господин Филимонов.

Татьяна Титаева