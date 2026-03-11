Виталий Милонов намерен вновь баллотироваться в Госдуму от Петербурга

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов планирует участвовать в праймериз «Единой России» и выдвинуться в Госдуму IX созыва. Об этом политик сообщил «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парламентарий рассчитывает в третий раз подряд избираться по Южному одномандатному округу Санкт-Петербурга № 218, от которого он побеждал на выборах в 2016 и 2021 годах. В 2025 году границы округа были скорректированы: в нем сохранились Московский и Пушкинский районы, а часть территории Кировского района заменили тремя округами Адмиралтейского района.

Опрошенные изданием эксперты считают, что перспективы политика будут зависеть от замеров в округе и от общей востребованности его публичного стиля. Политолог Алексей Макаркин отмечает, что эксцентричность Виталия Милонова со временем сблизилась с мейнстримом, а президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что такой формат пока остается востребованным.

При этом, как пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к петербургскому отделению партии, окончательное решение о переизбрании Милонова еще не принято. В ноябре 2025 года он был выведен из состава президиума политсовета петербургской «Единой России».

Артемий Чулков