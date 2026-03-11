Объем инвестиций комбината «Свезы» в Петербурге в 2025 году составил 180 млн рублей

Лесопромышленная группа «Свеза» подвела итоги реализации инвестпрограммы своего фанерного комбината в Санкт-Петербурге за 2025 год. 180 млн рублей были направлены на модернизацию производства, обновление инфраструктуры, усиление безопасности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Одним из ключевых направлений инвестиционной программы 2025 года на петербургском фанерном комбинате «Свезы» стала модернизация оборудования. Предприятие увеличило использование лазерных датчиков измерения толщины шпона. Системы были установлены дополнительно на двух лущильных линиях на производстве шпона. Оптимизация процесса лущения сырья с помощью высокоточного оборудования позволит экономить порядка 1,5 тыс. кубометров древесины ежегодно, что по масштабу сопоставимо с сохранением березовой рощи, говорится в сообщении группы.

Значительные средства были вложены в модернизацию инфраструктуры комбината и реконструкцию инженерных сетей. Для снижения воздействия на окружающую среду и повышения комфорта и безопасности работы в производственный процесс петербургского комбината «Свеза» были внедрены три новых электрических вилочных погрузчика. Предприятие планомерно движется к цели полного отказа от техники с двигателями внутреннего сгорания, заверяют в компании. Помимо этого в прошлом году на фанерном комбинате была построена и введена в эксплуатацию современная площадка для накопления вторсырья.

Александра Тен