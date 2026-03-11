«Бамтоннельстрой-Мост» выбран генподрядчиком для строительства 2-4 этапов ШМСД

Компания «Широтная Магистраль Северной Столицы» заключила договор с «Бамтоннельстрой-Мост» в качестве генерального подрядчика на строительство трех этапов ШМСД. В пресс-службе банка ВТБ раскрыли, кто займется реализацией этих стадий проекта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что новая магистраль укрепит транспортный каркас города, ускорит развитие восточной части Петербурга, возьмет на себя часть транспорта Мурманского направления, существенно повысит связи между районами Северной столицы. Строительство дороги предусматривает также возведение моста через Неву.

Общая протяженность 2-4 этапов ШМСД превысит 14 км. Дорога будет проложена по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов до примыкания к КАД севернее деревни Кудрово, затем проследует по Ленобласти к Всеволожску.

Татьяна Титаева