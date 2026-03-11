«Технониколь» вложит 89 млн рублей в модернизацию завода в Петербурге

Корпорация «Технониколь» в 2026 году направит 89 млн рублей на модернизацию завода по выпуску теплоизоляционных плит из экструдированного полистирола (XPS) в Санкт-Петербурге. Средства пойдут на повышение автоматизации производства и улучшение инфраструктуры, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя компании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На площадке планируют построить новое спиртохранилище с системами безопасности и автоматизированного учета. Кроме того, на территории предприятия заменят дорожное покрытие на площади 3 тыс. кв. м, чтобы упростить отгрузку продукции.

После снижения выпуска на 9% в 2025 году — до 409 тыс. куб. м — завод рассчитывает в 2026 году увеличить объем производства экструзионного пенополистирола до 420 тыс. куб. м. В компании связывают спад прошлого года с запуском новых площадок в Воскресенске и Серпухове.

В 2025 году «Технониколь» уже вложила в развитие петербургского завода 115 млн рублей. Эти средства направили, в частности, на обновление системы водооборота, установку дополнительных узлов контроля качества и продолжение модернизации линии с искусственным интеллектом для отбраковки продукции.

Опрошенные изданием эксперты считают новые вложения продолжением программы модернизации последних лет. По их оценке, автоматизация позволит точнее соблюдать технологические процессы, снизить долю брака и сократить объем ручных операций, однако усилит зависимость предприятия от квалифицированных кадров и поставщиков высокотехнологичного оборудования.

Артемий Чулков