Сбережения петербуржцев за год выросли на 1,1 трлн рублей

Объем средств жителей Санкт-Петербурга на банковских вкладах и счетах к 1 февраля 2026 года достиг 5,3 трлн рублей, увеличившись за год на 1,1 трлн рублей, или на 26%. Об этом сообщили в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Регулятор уточнил, что показатель приведен без учета средств на счетах эскроу. Доля накоплений в рублях за год выросла на 1 п. п. и составила 95%.

Сбережения жителей Ленинградской области, по данным Банка России, за тот же период увеличились на 24% и достигли 435 млрд рублей. В целом по Северо-Западному федеральному округу объем средств граждан на счетах и вкладах приблизился к 8,2 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей, или на 24%, больше, чем годом ранее.

В учреждении отметили, что, несмотря на снижение ставок по вкладам и накопительным счетам вслед за ключевой ставкой со второй половины 2025 года, реальные ставки по рублевым вкладам остаются высокими. В конце февраля средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по вкладам сроком до 1 года составляла 13,4% при прогнозе инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5–5,5%.

Артемий Чулков