Депутат Госдумы Яна Лантратова может стать уполномоченным по правам человека

Уроженка Ленинграда, депутат Государственной думы Яна Лантратова рассматривается как один из кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в России, стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам одного из источников, госпожу Лантратову на этой должности хотел бы видеть лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. При этом в самой партии официально заявили, что с кандидатом пока не определились и представят его в порядке, установленном законодательством.

Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле. По закону один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Источники также утверждают, что Яну Лантратову в последнее время часто видят в офисе уполномоченного, а в силу работы в Госдуме она активно взаимодействует с Татьяной Москальковой.

Яне Лантратовой 37 лет, нынешний созыв Госдумы — первый в ее политической карьере. Ранее она входила в федеральный координационный совет «Молодой гвардии Единой России», а затем работала в Совете по правам человека при президенте РФ, где в 2015–2019 годах была ответственным секретарем.

Артемий Чулков