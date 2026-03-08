Главные новости за 2-8 марта. Кавказ

В Ставрополе отменили разрешение на строительство жилого комплекса на улице Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Как установили правоохранители, администрация краевого центра выдала разрешение застройщику для возведения первого этапа ЖК, но не учла количества парковочных мест. Кроме того, застройщик не получил технические условия на подключение к системе водоснабжения, а муниципалитет не принял во внимание отсутствие в пешей доступности общеобразовательного учреждения.

Компания «УК Новая Энергия» ввела в эксплуатацию Дербентскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 102,3 МВт в Дагестане, сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана. Инвесторы вложили 10,9 млрд руб. в проект, расположенный в селе Авадан Дербентского района, в 10 км от города Дербента. Станция занимает 305 га земли, которую власти республики выделили в аренду без торгов, и устранили инфраструктурные барьеры для ее строительства.

Суд Ставропольского края отказал зоозащитникам в признании недействующим регионального закона, допускающего усыпление бездомных животных, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края. Коллективный иск подали местные активисты и волонтеры, которые считают норму жестокой и избыточной мерой в отношении бродячих собак и кошек. Рассмотрение иска прошло в начале марта 2026 года, решение по нему можно обжаловать в течение месяца.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Сельское хозяйство» и поднял проблему опустынивания земель. Он отметил, что водной и ветровой эрозии подвержено около 70 млн га земель по всей России, а в Ставропольском крае этот риск затрагивает почти 81% сельхозугодий, особенно восточные территории. Глава региона подчеркнул стратегическую важность вопроса для экономики края, где земля обеспечивает благополучие тысяч семей.

Ставропольский край в 2025 году ввел в эксплуатацию 1,869 млн кв. м жилья, что обеспечило региону 16-е место среди субъектов РФ и второе в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает минстрой СК. Министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров отметил перевыполнение планового показателя национального проекта «Инфраструктура для жизни» почти на 50%. Индивидуальное жилищное строительство доминирует: застройщики сдали 1,142 млн кв. м, а многоквартирные дома добавили 727,3 тыс. кв. м.

Исполняющий обязанности прокурора Дагестана Алексей Родивилов 4 марта 2026 года встретился с владельцами автозаправочных станций в Махачкале на площадке Агентства по предпринимательству и инвестициям. По его словам, прокуроры за два года обнаружили свыше 18 тыс. нарушений в работе АЗС и автогазозаправочных станций.

Доля ставропольской продукции на полках магазинов края в среднем составляет 55%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин. «В среднем в торговой сети представлено порядка 2 тыс. наименований продукции 220 ставропольских товаропроизводителей»,— отметил министр.

Представители 75 семей из еврейских общин Северного Кавказа получили израильские паспорта с 2022 по 2026 годы. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил основатель Российско-Израильского консультационного центра Вадим Жоров. Чаще всего за гражданством обращаются жители Ставрополя, Махачкалы, Владикавказа и Черкесска. Основанием для получения израильского паспорта служит наличие предков-евреев до третьего поколения.

Ставропольские ученые из государственного аграрного университета (СтГАУ) совместно с коллегами из МГУ и Всероссийского НИИ агрохимии разработали подход, который позволяет российским черноземам поглощать до 90 млн тонн углекислого газа ежегодно.

Ставрополь расположился на 85-м месте среди российских городов по качеству общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании SIMETRA. Эксперты оценивали физическую и ценовую доступность транспорта, функциональность маршрутной сети, комфорт и удобство поездок. Критериями также стали устойчивость и безопасность транспортной системы. Пятигорск занял 56-е место, Нальчик – 82-е место, Махачкала – 94-е место, а Владикавказ – 92-е место.

Аналитики «Авто.ру Бизнес» зафиксировали падение средней цены новых автомобилей в Ставропольском крае. В феврале 2026 года она составила 1,73 млн руб. — на 3,7% ниже уровня января. Эксперты объясняют это ростом предложения бюджетных отечественных моделей и скидками дилеров на складские запасы перед поступлением новых партий.