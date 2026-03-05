Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Северном Кавказе за четыре года 75 семей горских евреев получили израильские паспорта

Представители 75 семей из еврейских общин Северного Кавказа получили израильские паспорта с 2022 по 2026 годы. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил основатель Российско-Израильского консультационного центра Вадим Жоров.

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Чаще всего за гражданством обращаются жители Ставрополя, Махачкалы, Владикавказа и Черкесска. Основанием для получения израильского паспорта служит наличие предков-евреев до третьего поколения.

На территории Северо-Кавказского федерального округа исторически проживает множество евреев, преимущественно горских. Такие общины существуют в Пятигорске, Нальчике и Дагестане. Общая численность евреев в регионе составляет около 110 тыс. человек.

Среди обратившихся соотношение мужчин и женщин практически равное с незначительным преобладанием женщин. Возраст заявителей — от 35 до 60 лет. В основном это семейные люди с накопленным опытом и прочными социально-экономическими связями с регионом.

«Они стремятся избежать санкций недружественных стран в отношении российских граждан, получить свободу пользования международными финансовыми услугами и передвижения по миру. Израильский паспорт дает возможность безвизового въезда в 160 государств мира, включая Шенгенскую зону»,— объясняет Вадим Жоров.

По его словам, большинство евреев Северного Кавказа глубоко интегрированы в жизнь региона и не планирует покидать его.

Валерий Климов

