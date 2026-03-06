Ученые СтГАУ изобрели способ снизить выбросы углекислого газа и повысить урожаи

Ставропольские ученые из государственного аграрного университета (СтГАУ) совместно с коллегами из МГУ и Всероссийского НИИ агрохимии разработали подход, который позволяет российским черноземам поглощать до 90 млн тонн углекислого газа ежегодно, сообщает пресс-служба СтГАУ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это составляет около 4% от общих выбросов CO в стране при внедрении устойчивых агротехнологий. Исследователи достигли такого вывода, проанализировав данные 50-летнего стационарного эксперимента, который СтГАУ ведет с 1976 года на своей опытной станции в Ставрополе. Они непрерывно отслеживают динамику запасов углерода в черноземе выщелоченном на глубине 0–30 см в зависимости от методов обработки почвы и систем удобрений.

Ученые изучили влияние отвальной и поверхностной обработки почвы, а также минеральных и органических удобрений на способность земли удерживать углерод. Для прогнозов они применили модель RothC-26.3, которая точно рассчитывает поступление углерода в почву и выделение CO в атмосферу. Растения поглощают углекислый газ через фотосинтез и превращают его в углеводы, белки и другие органические соединения. После уборки урожая часть углерода остается в почве в виде растительных остатков, и при правильных агротехнологиях этот углерод задерживается на десятилетия, снижая концентрацию парниковых газов в атмосфере.

Расчеты ученых показывают: при ежегодном поступлении 3 тонн углерода на гектар запасы в почве достигают 79–85 тонн на гектар в зависимости от обработки. Система удобрений определяет динамику этих запасов на 40 лет при высоком уровне растительных остатков и более 75 лет при среднем уровне. Россия владеет крупнейшими в мире запасами черноземов — 327 млн га, или 45% от глобальных ресурсов. Эти почвы дают высокие урожаи, но современные технологии повысят их продуктивность, плодородие, предотвратят деградацию земель и обеспечат устойчивое развитие сельского хозяйства.

Директор института агробиологии и природных ресурсов СтГАУ профессор Александр Есаулко подчеркивает: внедрение таких методов не только увеличит урожайность культур, но и сохранит углерод в почве, уменьшит выбросы парниковых газов. Результаты исследования опубликовали в журнале Eurasian Soil Science, высокорейтинговом издании по науке о почвах.

Станислав Маслаков