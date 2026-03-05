В Ставропольском крае доля собственных товаров в магазинах составила 55%

Доля ставропольской продукции на полках магазинов края в среднем составляет 55%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В среднем в торговой сети представлено порядка 2 тыс. наименований продукции 220 ставропольских товаропроизводителей»,— отметил министр.

Наибольший процент местной продукции приходится на хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы, минеральную воду и безалкогольные напитки, мясные деликатесы, молоко и молочную продукцию.

Наталья Белоштейн