В Ставропольском крае доля собственных товаров в магазинах составила 55%
Доля ставропольской продукции на полках магазинов края в среднем составляет 55%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«В среднем в торговой сети представлено порядка 2 тыс. наименований продукции 220 ставропольских товаропроизводителей»,— отметил министр.
Наибольший процент местной продукции приходится на хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы, минеральную воду и безалкогольные напитки, мясные деликатесы, молоко и молочную продукцию.