Прокуратура Дагестана за два года выявила 18 тысяч нарушений на АЗС

Исполняющий обязанности прокурора Дагестана Алексей Родивилов 4 марта 2026 года встретился с владельцами автозаправочных станций в Махачкале на площадке Агентства по предпринимательству и инвестициям. По его словам, прокуроры за два года обнаружили свыше 18 тыс. нарушений в работе АЗС и автогазозаправочных станций, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Прокуроры выявили несоответствие нормам пожарной и промышленной безопасности, слабый контроль за оборудованием и размещение станций вне защитных зон. Внесли более 2,6 тыс. актов реагирования, оштрафовали нарушителей на 20 млн рублей и возбудили уголовные дела. Суды приостановили работу свыше 200 объектов.

Эта кампания продолжается годами: Ростехнадзор ранее закрыл 437 АЗС, а в 2024 году власти запустили тотальную проверку всех станций до июля. В Махачкале из 110 объектов 45 стоят на незаконных участках, еще 13 используют землю не по назначению; власти дали срок до августа 2025 года. В Дагестане зарегистрировано 678 АЗС, где Минэнерго выявило 4,5 тыс. нарушений промышленной безопасности.

Алексей Родивилов призвал владельцев привести объекты в порядок, обучать персонал и своевременно обслуживать технику. Он пообещал поддержку добросовестным предпринимателям, которые уже соблюдают правила. Участники обсудили трудности легализации заправок и меры против нелегальных точек.

Владельцы предложили улучшить совместную работу для борьбы с теневым рынком топлива. По итогам встречи определили шаги по повышению взаимодействия прокуратуры, бизнеса и властей.

Станислав Маслаков