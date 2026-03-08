На Ставрополье цены на новые авто снизились до 1,73 млн рублей

Аналитики «Авто.ру Бизнес» зафиксировали падение средней цены новых автомобилей в Ставропольском крае. В феврале 2026 года она составила 1,73 млн руб. — на 3,7% ниже уровня января. Эксперты объясняют это ростом предложения бюджетных отечественных моделей и скидками дилеров на складские запасы перед поступлением новых партий.

Китайские кроссоверы лидируют по снижению стоимости. Haval Jolion подешевел на 4,6% и теперь стоит в среднем 2,58 млн руб., Haval F7 потерял 3,8% — до 3,14 млн руб. Отечественные авто тоже просели в цене: Lada Largus сбросила 2,6% (1,79 млн руб.), Lada Iskra — 1,6% (1,55 млн руб.), локализованная Jaecoo J7 — 1,5% (3,22 млн руб.). Эти модели составляют основу спроса в регионе, где покупатели предпочитают надежные варианты до 2 млн руб.

По России тренд аналогичный: средняя цена новых российских машин впервые за долгое время упала до 1,99 млн руб. к концу февраля. Предложения отечественных марок выросли на 7% с начала года, тогда как китайские бренды прибавили всего 1% и держатся на 3,94 млн руб. Автостат подтверждает: в 2025 году на Ставрополье средняя цена новых авто составила 2,61 млн руб., что ниже общероссийских 3,29 млн руб.

Дилеры активно избавляются от неликвидных запасов под давлением логистических издержек и конкуренции. В январе 2026 года цены уже снизились на 4,1% — до 1,8 млн руб., с лидерами вроде Lada Largus (-3,3%, 1,83 млн руб.) и Omoda C7 (-2,7%, 3,3 млн руб.). Тенденция продолжилась: рост объявлений на 85% за 2024–2025 годы усилил давление на цены, особенно в сегменте до 1,7 млн руб., где доминируют Lada Granta и Niva. Из более дорогих авто Lada Aura подешевела до 2,44 млн руб., усиливая тренд.

Региональные особенности играют роль. Ставропольский край входит в южные регионы с низкой среднегодовой ценой — 2,61 млн руб. против 5,71 млн руб. в Приморье. Покупатели выбирают практичные седаны и кроссоверы для местных дорог, а дилеры предлагают кредиты от 3,9% и trade-in.

Станислав Маслаков